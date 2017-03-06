Зеркаль: «вся ложь России будет опровергнута во время украинского ответа»

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, комментируя первый день слушаний по иску Украины против России в Международном суде, заверила, что «вся ложь России будет опровергнута в среду во время украинского ответа».

По ее словам, на слушаниях украинской стороне очень непросто сдерживать эмоции и придерживаться интеллектуальной дисциплины международного права.

«Но еще труднее будет завтра, когда мы услышим позицию ответчика. Из полученных материалов мы уже чувствуем, что это будет квинтэссенция тех манипуляций, которые мы постоянно слышим от дипломатов и чиновников РФ, и отрывки которых доносятся до нас из российского ТВ (можно только представить ужас жизни в российском информационном мире)», – написала Зеркаль в Фейсбуке.

6 марта в Международном суде (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украины против России.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Украина также требует компенсации за нарушение Россией международных договоров, отметила во время выступления в Международном суде в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Она подчеркнула, что Россия «непрерывно нарушает международное право и права человека».