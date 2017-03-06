Российский правозащитник скептически оценил перспективу прекращения пыток в России

Российский правозащитник, председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин заявил, что пытки в российских тюрьмах и отделениях полиции можно прекратить только тогда, когда начнут должным образом наказывать их зачинщиков – сотрудников полиции и пенитенциарных учреждений.

Как сказал Игорь Каляпин в интервью телепрограмме «Настоящее время», проекту Радіо Свобода и «Голоса Америки», в России распространено мнение, что недавнее освобождение политического активиста Ильдара Дадина, заявления которого о пытках в заключении вызвали широкий отклик, стало результатом настойчивости самого активиста, а вовсе не признаком изменения официальной политики или практики.

Как сказал Каляпин, Дадин, находясь в заключении, «причинил системе больше вреда, чем если бы был свободным человеком».

Дадин был единственным пока осужденным в России по принятому в 2014 закону, который ввел уголовную ответственность за участие в более чем одной несанкционированной акции протеста за период 180 дней. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Во время пребывания в заключении он заявил о применении к нему пыток. Недавно Верховный суд России отменил приговор, и активиста освободили.