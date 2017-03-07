Радио Крым.Реалии: Крымская чума свиней: эпидемия или передел рынка?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о новой вспышке африканской чумы свиней на полуострове. Подконтрольный России Совмин Крыма распорядился изъять свиней в районе села Алексеевка Белогорского района и в селах Ровенки и Некрасовка Советского района. Почему в Крыму не могут побороть эпидемию африканской чумы свиней? Какая ситуация сегодня с АЧС в Украине? Почему крымские фермеры не верят в существование эпидемии?

На эти вопросы нам ответят президент Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза и российский общественник в Крыму Илья Большедворов. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org