Россия не снимет судимости с пророссийских крымчан – общественник

Россия не будет снимать с пророссийских крымчан никакие украинские судимости – ни за кражу, ни за посягательство на территориальную целостность Украины. Такое мнение высказал в вечернем эфире Радио Крым.Реалии крымский пророссийский общественник Вадим Мордашов.

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Так общественник прокомментировал вопрос об осужденном в 2005 году члене «Русской общины Крыма», жителе Армянска Викторе Сажине, которому украинское следствие вменяло посягательство на территориальную целостность Украины.

«Есть целый список людей, по крайней мере 20 людей, которые четко попали под эту мясорубку. Согласно статьи федерального закона «О включении Крыма в состав России», все вступившие в силу на территории Украины приговоры в отношении лиц, принятые до 18 марта 2014 года считаются действующими, эти лица считаются судимыми. Их нельзя оспорить в суде России. Если тебя судили до 18 марта, неважно за что, хоть за изнасилование, хоть за призывы к России, хоть за убийство – на тебе клеймо висит, сегодня много таких людей в Крыму», – сказал Мордашов.

По словам общественника, в России осужденные Украиной останутся с «клеймом уголовника» в любом случае.

«Закон о реабилитации в Российской Федерации предусматривает, что реабилитировать можно только лица, которые пострадали от России, Советского Союза. Реабилитация лиц, которые были осуждены по законам иного государства, не предусмотрена. Человек полжизни боролся за вхождение Крыма в Россию, был осужден по статье 110 УК Украины – посягательство на территориальную целостность Украины. За это он был осужден, на нем висит клеймо уголовника», – закончил Мордашов.

В конце прошлой недели издание «Примечания» опубликовало судебный приговор 12-летней давности. Согласно документу, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, в 2005 году, будучи помощником прокурора Красногвардейского района Крыма, выступала гособвинителем на судебном процессе против местных пророссийских активистов.

Один из таких – на тот момент 23-летний член Русской общины Крыма, житель Армянска Виктор Сажин. В декабре 2004 года Сажин и несколько сотен таких же пророссийских активистов не допустили в Крым автопробег сторонников Виктора Ющенко, началась драка. Тогда колонна так и не попала на полуостров. В 2005 Виктора Сажина арестовали и заключили на 2,5 месяца в СИЗО.

На судебном заседании в роли государственного обвинителя Поклонская вменяла Сажину посягательство на территориальную целостность Украины и хотела максимальный срок – 7,5 лет лишения свободы, но пророссийского крымчанина приговорили к 2,5 месяцам тюрьмы за хулиганство и засчитали срок, проведенный в СИЗО. Сажина отпустили прямо в здании суда, но судимость с Сажина не сняли и после аннексии полуострова.

Сама Поклонская участие в этом деле отрицает. В интервью изданию «Крыминформ» она заявила, что с конца 2004-го до начала 2006 года она находилась в декретном отпуске, поскольку в январе 2005-го родила дочку. До этого она работала в районной прокуратуре Красногвардейска, поэтому выступать гособвинителем в Армянском городском суде не могла, заявила Поклонская.