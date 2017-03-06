Крымские фирмы испытывают нехватку кадров – руководители

В аннексированном Крыму фирмы испытывают серьезную нехватку квалифицированных кадров. Об этом сообщили руководители крупнейших предприятий полуострова в ходе пресс-конференции.

По мнению участников конференции, основными причинами нехватки кадров является то, что выпускники образовательных учреждений не спешат устраиваться на работу, а программа самих образовательных учреждений часто оторвана от реальных потребностей рынка.

«Мы реализуем сегодня без малого 400 образовательных программ, но все ли они удовлетворяют потребности Крыма? Какие ведут к переизбытку кадров? Какие, наоборот, выпускают недостаточное количество специалистов, а какие программы мы не реализуем вовсе», – цитирует проректора КФУ имени Вернадского Владимира Курьянова «Крыминформ».

По его словам, «у нынешней молодежи слишком завышенные требования по зарплате».

«Я пять лет обучаюсь и хочу сразу получать тысяч 40-50», – говорят они. Совершенно утрачено чувство реальности. Кто сказал, что выпускник, вчера вышедший из университета, должен получать зарплату как человек, отработавший 20-30 лет в отрасли?» – отметил Курьянов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».