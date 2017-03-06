В Симферопольском районе на стоянке пожар уничтожил 14 и повредил еще шесть автомобилей. Об этом сообщает 6 марта пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«Пожарно-спасательные подразделения Федеральной противопожарной службы по Республике Крым ликвидировали последствия загорания на автомобильной стоянке автопроката в пгт Грэсовский Симферопольского района. В результате происшествия полностью сгорело 14, и шесть легковых автомобилей пострадало», – говорится в сообщении.

Как выяснили спасатели, пожар возник вследствие загорания сухой травы, расположенной рядом с автомобилями. Жертв и пострадавших нет.

В течение 2016 года в Крыму спасли более 1300 человек, сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма. В ведомстве добавили, что за прошедший год пожарно-спасательные подразделения совершили 6472 выезда для ликвидации пожаров и возгораний, ликвидировано 1086 пожаров и спасено 96 человек.