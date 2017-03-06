Суд по Насирову вновь отклонил ходатайство об экспертизе

На заседании суда, который избирает меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову, суд отказал адвокатам подозреваемого в проведении судебно-медицинской экспертизы о том, может ли он по состоянию здоровья участвовать в процессе.

Судья решил, что оснований для этого нет.

Сейчас суд продолжает рассмотрение дела о мере пресечения.

Ранее в течение понедельника суд несколько раз объявлял перерыв или шел в совещательную комнату учитывая ходатайство и заявления адвокатов Насирова, в частности, еще одно ходатайство о назначении экспертизы, представлено и отклонено ранее в понедельник. Также работу суда прервало анонимное сообщение о заминировании здания, которое не подтвердилось.

Кроме того, в ходе заседания сторона обвинения заявила о наличии у Насирова, кроме украинского, также британского и венгерского гражданств. Адвокаты Насирова поставили под сомнение подлинность этого документа. Сам Насиров на вопрос, имеет ли он британское гражданство, заявил, что он «гражданин Украины», что вызвало смех в зале. Позже он заявил, что не является гражданином Великобритании или Венгрии.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова эти обвинения отрицает.