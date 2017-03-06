Госинспекторы подконтрольного Кремлю Министерства экологии и природных ресурсов Крыма в ходе рейдов в Алуште выявили 8 фактов несанкционированного сброса канализационных сточных вод на открытый грунт, в некоторых случаях с дальнейшим попаданием в реку Улу-Узень и Черное море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками министерства вынесено восемь определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований в отношении неустановленного круга лиц. В рамках проведения административных расследований выполняются все необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств данных правонарушений, а также лиц, виновных в их совершении», – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений произвели отбор проб почвы и воды для проведения лабораторных исследований.

В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя 3 февраля обсудили строительство очистных сооружений в Балаклаве. Оптимальным признали вариант размещения очистных сооружений рядом с существующими насосными станциями.

Существующие сейчас очистные сооружения были построены в 1969 году и давно выработали свой ресурс. Они не справляются в возросшим объемом канализационных стоков, на них полностью отсутствует биологическая очистка. Стоки сбрасываются в море после механической обработки. В 2013 году украинские власти начинали вплотную заниматься вопросом реконструкции очистных сооружений. Их состояние оценивалось специалистами как плохое, но не критическое. Тогда была подготовлена новая схема биологической очистки стоков стоимостью 4 млн гривен.