Глава МИД Украины прибыл с рабочим визитом в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл с рабочим визитом в США для встреч с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, представителями администрации и Конгресса США, сообщили в МИД.

«Цель поездки – предоставление дополнительного импульса интенсивному политическому диалогу между Украиной и США в рамках обсуждения широкого круга практических вопросов повестки дня украинского-американского стратегического партнерства в контексте как восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, так и поддержки Вашингтоном поступательного продвижения внутренних реформ в Украине», – говорится в сообщении.

По информации МИД, в понедельник Климкин возложил цветы к памятнику Тараса Шевченко в Вашингтоне и провел ряд встреч с руководством и экспертами ведущих аналитических центров Вашингтона, предшествующих официальным переговорам в Госдепартаменте США и Белом доме, запланированным на вторник.

Также во вторник министр иностранных дел выступит на слушаниях в комитете по вопросам ассигнований Сената США на тему «Российская политика и намерения относительно отдельных европейских стран: пример Украины», говорится в сообщении.

В МИД не уточнили, связан ли этот визит также с анонсированной ранее подготовкой ожидаемого предстоящего визита в США президента Украины Петра Порошенко.

В январе посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля. В администрации украинского президента говорили, что Петра Порошенко пригласил в Вашингтон президент США Дональд Трамп. В администрации Трампа информацию о предстоящем визите Порошенко не комментировали. 9 февраля президент Украины Петр Порошенко говорил, что его визит в США состоится в ближайшее время. Сообщалось, что подготовкой этого визита занимается министр иностранных дел Павел Климкин. 23 февраля директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявлял, что министерство работает с американской стороной, чтобы определить дату визита президента Украины Петра Порошенко в США.