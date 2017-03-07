Пресс-секретарь Путина обвинил США в «истерике» по поводу России

Представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил американское общество, средства массовой информации и официальный Вашингтон в «истерике» из-за вероятного вмешательства России в президентские выборы, которые состоялись в США в прошлом году.

«Вся эта истерика в общественном мнении, истерика в официальном Вашингтоне, истерика в американских средствах информации, все это наносит много вреда будущему наших двусторонних отношений», – заявил Песков в эфире CNN 6 марта.

Путинский спикер назвал происходящее в США, «эмоциональным экстремизмом в попытке сделать из России токсическую страну».

Песков сказал, что считает «невероятным», что такая сильная нация, как США, бояться, что внешняя сила может влиять на ее политическую историю и правительство.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить «кампанию влияния» с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Сейчас, по сообщениям прессы, Федеральное бюро расследований США расследует контакты и деловые связи ряда тогдашних и нынешних помощников Трампа с российскими чиновниками.

Президент США Дональд Трамп и представители Кремля называют скандалы вокруг контактов представителей нынешней американской власти «охотой на ведьм».