На заседании Международного суда в Гааге ожидается выступление представителей России

В Гааге 7 марта продолжиться заседание Международного суда по делу Украины против России. Согласно регламенту, на слушании во вторник слово предоставят российской стороне.

В Международном суде в Гааге с 6 по 9 марта проходят предварительные слушания по делу Украины против России.

Украинская сторона просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не совершали подобных актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Украина также требует компенсации за нарушение Россией международных договоров, отметила во время выступления в Гааге заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Она подчеркнула, что Россия «непрерывно нарушает международное право и права человека».