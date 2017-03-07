Усик планирует защитить чемпионский титул в бою против американца Хантера

Украинский боксер Александр Усик планирует защитить чемпионский титул WBO в тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера. По информации промоутерской компании K2 Promotions, на ринг боксеры выйдут 8 апреля.

Бой пройдет на арене MGM National Harbor в Оксон Хилле, штат Мэриленд, США.

Сопернику Усика 28 лет, живет и тренируется в США. В его активе 12 побед, 8 из которых досрочно. Также, как и Александр, Хантер был участником Олимпийских игр в Лондоне. В рейтинге WBO Хантер занимает девятую позицию в своем дивизионе.

В декабре Александр Усик одержал победу в бою над южноафриканцем Табисо Мчуну и защитил чемпионский титул WBO.