Причиной появления африканской чумы свиней в Крыму могли стать корма из России – общественник

Причиной возникновения очагов заражения африканской чумой свиней в Крыму могли стать зараженные корма, привезенные из Краснодарского края соседней России. Такое мнение Крым.Реалии высказал российский общественный активист, председатель Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов.

«По Белогорскому району, где обнаружили очаг АЧС, упорно ходят слухи, что болезнь завезли с кормами. Все обстоятельства указывают на этот факт. Но, я разговаривал с людьми, выяснял, опрашивала кого-то полиция или нет. Так вот, никого не опрашивали. Также, по имеющейся информации из полиции, никакого расследования не ведется. Это выглядит, как минимум, странно. Никто ничего не стремится предотвращать», – сказал активист.

По информации Большедворова, история с АЧС в Белогорском районе началась с села Алексеевка, находящегося в лесу. Большинство свиней здесь вело полудикий образ жизни. Однако гибнуть начали свиньи, которые находились взаперти.

Как сообщили общественнику местные жители, они подозревают, что АЧС занесена в Крым с кормами искусственно, чтобы крымские селяне перестали выращивать свиней, тем самым открыв рынок для поставщиков свинины с Краснодарского края.

Накануне в селе Карасевка Белогорского района Крыма был введен карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России Государственного комитета ветеринарии Крыма, очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств.

4 марта сообщалось, что в Крыму планируют организовать и провести изъятие свиней на территории очага заболевания африканской чумы.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.