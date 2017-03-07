Владельцы изъятого поголовья свиней в Крыму недовольны размером компенсаций – общественник

Владельцы изъятого поголовья свиней в Крыму не довольны размерами возмещенного ущерба. Подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили компенсацию в размере 110 рублей (около 50 гривен – КР) за килограмм живого веса, а выплатили по 88 рублей (около 39 гривен – КР). Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил российский общественник в Крыму Илья Большедворов.

«На цену 110 рублей они (владельцы изъятых животных – КР) хоть как-то могли еще согласиться. Но когда их обманули, сначала сказали, что будут по 110 забирать, а когда начали по 88 рублей им выдавать, фактически на счета перечислять, они были очень недовольны этой ситуацией. Собирались подписи, выезжали целые делегации недовольных людей разговаривать в администрацию Белогорского района, которая им ситуацию никак объяснить не может», – сказал он.

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Накануне в селе Карасевка Белогорского района Крыма был введен карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России Государственного комитета ветеринарии Крыма, очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств.

4 марта сообщалось, что в Крыму планируют организовать и провести изъятие свиней на территории очага заболевания африканской чумы.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.