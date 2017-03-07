Суд в Гааге: Порошенко уверен в «быстром решении» для обеспечения иска Украины по Донбассу и Крыму

Президент Украины Петр Порошенко уверен в получении «быстрого решения» Международного суда ООН в порядке обеспечения иска Украины, чтобы остановить поставки российского оружия на неконтролируемые Киевом территории Донбасса и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму. Об этом Порошенко заявил во вторник 7 марта.

«Мы ожидаем решений, которые будут приняты сейчас и которые остановят поставки оружия на оккупированную территорию, и смогут навести порядок на неконтролируемом участке российско-украинской границы, а также помогут снять запрет на функционирование Меджлиса в Крыму, позволят прекратить притеснения этнических украинцев и крымских татар», – отметил он.

«Уверен в том, что, несмотря на длительный срок рассмотрения этого вопроса в суде, мы сможем получить быстрое решение в порядке обеспечения иска Украины», – сказал украинский президент.

6 марта в Международном суде ООН (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украина против России. Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела.

Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».