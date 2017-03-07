Госпогранслужба Украины: на админгранице с Крымом задержали авто, оформленное с нарушениями

На административной границе с Крымом сотрудники Бердянского отряда украинской Госпогранслужбы выявили автомобиль, оформленный с нарушениями. Как сообщает 7 марта пресс-служба ведомства, машину пытался вывезти на материковую часть Украины житель Бахмута.

«Автомобилем «Audi A6» донецкой регистрации в контрольный пункт «Чонгар» из аннексированного Крыма прибыл 26-летний житель города Бахмут. Во время контроля автомобиля общей обзорной группой установлено, что VIN-код кузова транспортного средства принадлежит другому автомобилю, который зарегистрирован в Латвии», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что транспортное средство изъяли представители фискальной службы для проведения дальнейших экспертиз.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».