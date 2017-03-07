Путин помиловал россиянку, осужденную за смс о движении войск в Грузию в 2008 году

Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную по обвинению в государственной измене из-за смс-сообщение о передвижении российских войск в 2008 году незадолго до войны с Грузией.

Соответствующий указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

46-летнюю Оксану Севастиди признали виновной в «государственной измене» и приговорили к семи годам лишения свободы за смс-сообщение, которое она послала своим друзьям, о полном поезде военного снаряжения, направлявляющийся из России в сепаратистский регион Абхазию в Грузии во время короткой войны России против Грузии 2008 года.

Приговор, как сообщалось, был вынесен еще в марте, но о нем чуть ли не впервые публично сообщили только в декабре 2016 года.

В правозащитном центре «Мемориал» в России дело Севастиди назвали политически мотивированным.

Правозащитники напомнили, что в 2014 году еще одну гражданку России осудили за таких же обстоятельствах: Екатерину Харебава обвинили в «шпионаже» и приговорили к шести годам лишения свободы за смс-сообщение друзьям о передвижении российской военной техники в сторону Абхазии в Грузии во время войны 2008 года. Обвинение утверждало, что она передала секретные данные военном представителю Грузии, защита настаивала, что сообщение было частное и адресованное друзьям, и говорить о «шпионаже» нельзя. «Мемориал» также признал ее политзаключенным.