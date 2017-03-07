Украинские и международные правозащитные организации будут использовать заявления, сделанные российской стороной в Международном суде ООН в Гааге, в деятельности по международной адвокации Украины и в работе по развенчанию российской пропаганды. Об этом сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в Фейсбуке 7 марта, комментируя выступление российской стороны в суде, которое проходит во вторник в Гааге, Нидерланды.

«Сегодня свою позицию озвучивает Россия. Конечно, слушать «аргументы» российской стороны нелегко: манипуляции, искажения фактов, неправдивая информация… Однако, думаю, важно знать позицию России в Международном суде ООН, чтобы учитывать их «аргументы» в международной адвокации Украины, деятельности правозащитных организаций, которые работают в этих сферах, украинских дипломатов», – отметила Ольга Скрипник.

По ее словам, «это поможет более эффективно противостоять распространению мифов и пропаганды России на международном уровне».

6 марта в Международном суде ООН (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украина против России. 7 марта в суде выступает представитель России.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Президент Украины Петр Порошенко 7 марта заявил, что уверен в получении «быстрого решения» Международного суда ООН в порядке обеспечения иска Украины, чтобы остановить поставки российского оружия на неконтролируемые Киевом территории Донбасса и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».