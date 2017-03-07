В России начался суд по делу фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Зейтуллаева – активистка

В Северо-Кавказском окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону 7 марта проходит слушание по делу севастопольца Руслана Зейтуллаева. Как сообщает в Твиттере координатор проекта «Росузник» Яна Гончарова, российский Верховный суд оспорил его приговор и отправил дело на пересмотр.

«Ожидается ужесточение наказания», – сообщила российская правозащитница.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября приговор, согласно которому севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», был приговорен к семи годам колонии общего режима. Севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по этому делу, получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.