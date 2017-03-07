Российская сторона в суде в Гааге заявляет о выполнении всех международных соглашений

Российская сторона во время выступления 7 марта в Международном суде в Гааге заявила, что выполняет все конвенции и не видит оснований для введения временных мер по отношению к России.

«Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций...Мы не видим ни законодательных, ни фактических оснований для таких мероприятий», – заявил глава делегации России Роман Колодкин.

Как сообщает УНИАН, во время вступительного слова он также заявил, что Крым «просто вернулся в состав России».

6 марта в Международном суде (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украина против России. 7 марта в суде выступает представитель России.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Президент Украины Петр Порошенко 7 марта заявил, что уверен в получении «быстрого решения» Международного суда ООН в порядке обеспечения иска Украины, чтобы остановить поставки российского оружия на неконтролируемые Киевом территории Донбасса и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.