В ЕС намерены продлить санкции за угрозу территориальной целостности Украины

Европейский союз на следующей неделе планирует продлить санкции, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины, сообщает корреспондент Радио Свобода.

«Европейский союз на следующей неделе продлит санкции против 150 человек и 37 организаций из Украины и России, которые угрожают территориальной целостности Украины», – написал он в своем Twitter.

В 2014 году Запад в несколько этапов ввел несколько пактов санкции в связи с аннексией Россией Крыма, а затем из-за дестабилизации ситуации на Донбассе. Они касаются российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

Кремль отрицает причастность к поддержке сепаратистов на Донбассе, признавая наличие в зоне боевых действий разве что российских «добровольцев», и утверждает о «законности» захвата Крыма вопреки международному праву.