Директор убыточного предприятия в Крыму выплатил себе 90 тысяч рублей премии – Следком

В Красноперекопске предъявили обвинение директору городского предприятия «Торговая площадь», который выплатил себе премию в размере 90 тысяч рублей, несмотря на то, что руководил убыточным предприятием. Об этом сообщает 7 марта пресс-служба управления Следственного комитета России по Крыму.

«По данным следствия, обвиняемый знал, что предприятие является убыточным, и что он не имеет права выплачивать себе премии самостоятельно, используя свои служебные полномочия, совершил хищение денежных средств МУП «Торговая площадь» в размере более 90 тысяч рублей, которыми он в последующем распорядился по собственному усмотрению», – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что в Керчи руководителя городского предприятия «Парк культуры и отдыха» оштрафовали за невыплату зарплаты работникам в 2016 году.

В конце февраля сообщалось, что в Севастополе работникам госпредприятия «Городской автозаправочный комплекс» задолжали зарплату на сумму более 4 миллионов рублей.