В Феодосии избрали нового зампредседателя горсовета

Депутаты российского городского совета Феодосии избрали нового заместителя председателя горсовета. Им стал депутат от ЛДПР Николай Волков. Об этом говорится на сайте администрации Феодосии.

По информации пресс-службы, вопрос об избрании заместителя председателя был включен в повестку дня по предложению российской главы администрации Светланы Гевчук.

«Предлагаю на должность заместителя председателя городского совета избрать Николая Анатольевича Волкова», – предложила она.

За его кандидатуру проголосовало 16 депутатов, воздержались – десять.

В январе прежний зампредседателя Феодосийского горсовета Сергей Форостян покинул занимаемую должность по собственному желанию.