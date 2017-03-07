Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Феодосии избрали нового зампредседателя горсовета

Смотреть комментарии

Депутаты российского городского совета Феодосии избрали нового заместителя председателя горсовета. Им стал депутат от ЛДПР Николай Волков. Об этом говорится на сайте администрации Феодосии.

По информации пресс-службы, вопрос об избрании заместителя председателя был включен в повестку дня по предложению российской главы администрации Светланы Гевчук.

«Предлагаю на должность заместителя председателя городского совета избрать Николая Анатольевича Волкова», – предложила она.

За его кандидатуру проголосовало 16 депутатов, воздержались – десять.

В январе прежний зампредседателя Феодосийского горсовета Сергей Форостян покинул занимаемую должность по собственному желанию.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG