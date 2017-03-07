МИД Украины: в выступлении России на суде в Гааге есть «страх ответственности»

В выступлении российской стороны на Международном суде ООН в Гааге 7 марта «чувствуется страх ответственности», написала в Твиттере пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Сегодня в Гааге выступает Россия. Тот самый нарратив, манипуляции, ложь. И чувствуется страх ответственности. Но все в жизни как бумеранг», – говорится в сообщении представителя украинского внешнеполитического ведомства.

Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во вторник заявила, что украинские и международные правозащитные организации будут использовать заявления, сделанные российской стороной в Международном суде ООН в Гааге, в деятельности по международной адвокации Украины и в работе по развенчанию российской пропаганды.

6 марта в Международном суде ООН (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украина против России. 7 марта в суде выступает представитель России.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не делали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Президент Украины Петр Порошенко 7 марта заявил, что уверен в получении «быстрого решения» Международного суда ООН в порядке обеспечения иска Украины, чтобы остановить поставки российского оружия на неконтролируемые Киевом территории Донбасса и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».