Заседание суда по фигуранту «дела 26 февраля» перенесено – адвокат

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя перенес заседание суда по фигуранту «дела 26 февраля» Али Асанову на 9 марта, об этом Крым.Реалии 7 марта рассказал адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, заседание перенесено из-за невозможности присутствия адвокатов, потому что в этот момент в другом симферопольском суде проходило рассмотрение вопроса о продлении ареста фигурантам «дела Хизб-ут Тахрир».

В рамках следующего заседания суда по делу Асанова планируется допрос свидетелей, дополнил адвокат.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма на 87-м заседании по «делу Чийгоза», Али Асанов, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, заявил, что следователь заставлял его признать вину и оговорить Ахтема Чийгоза, а крымский муфтий Эмирали Аблаев предложил дать показания против Ахтема Чийгоза, обещая освобождение из СИЗО.

Днем ранее на судебном заседании Мустафа Дегерменджи, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, также заявил, что следователь оказывал на него давление и требовал признания вины и оговора Ахтема Чийгоза, а муфтий Эмирали Аблаев предложил признать свою вину «в обмен на поручительство со стороны муфтия, что позволило бы Мустафе Дегерменджи выйти из СИЗО».

Под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года произошли столкновения между участниками митинга за единство Украины и пророссийскими сепаратистами. После вооруженного захвата полуострова, российские власти полуострова возбудили по итогам событий 26 февраля уголовное дело и обвинили в массовых беспорядках восемь крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Ранее суд разделил «дела 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.