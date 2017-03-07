Украина призывает докладчика ООН по вопросу о свободе религии оценить ситуацию в Крыму

Постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко призвал специального докладчика ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеда Шахида найти возможность для получения доступа на территорию аннексированного Крыма и оценить там ситуацию со свободой религии и убеждений.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского представительства по итогам выступления посла в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека.

«В своем выступлении постоянный представитель Украины Юрий Клименко сообщил о жестких ограничениях, с которыми сталкиваются общины христианских меньшинств на территориях, подконтрольных вооруженным формированием на востоке Украины, при реализации своего права на свободу религии и вероисповедания, а также в очередной раз привлек внимание к многочисленным правонарушений, базирующиеся на религиозной почве, со стороны оккупационных властей России по отношению к крымским татарам», – говорится в сообщении.

Представитель Украины выразил надежду, что присутствие международных организаций, в том числе правозащитных механизмов ООН, на полуострове «может помочь заставить российских властей уважать свои обязанности в соответствии с международным правом».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».