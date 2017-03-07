Представитель России в Международном суде: запрет Меджлиса – реакция на акты насилия

Запрет Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму – это реакция «акты насилия и не имею общего с национальностью его членов». Об этом на слушании в Международном суде в Гааге 7 марта заявил представитель российского МИД Григорий Лукьянец.

«Украина никогда не признавала Меджлис как представительный орган татар... Украинская власть приняла все эти решения после того, как изменился статус Крыма. Со временем Меджлис стал все больше зависеть от метода насилия в достижении своей цели», – утверждает представитель МИД России.

6 марта в Международном суде ООН (Гаага, Нидерланды) начались публичные слушания по иску Украины против России. 7 марта в суде выступает представитель России.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданского населения в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не осуществляли подобных актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Президент Украины Петр Порошенко 7 марта заявил, что уверен в получении «быстрого решения» Международного суда ООН в порядке обеспечения иска Украины, чтобы остановить поставки российского оружия на неконтролируемые Киевом территории Донбасса и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.