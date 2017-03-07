В Киеве анонсировали перезентацию книги «Мустафа Джемілєв. Незламний»

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик и сооснователь общественной организации «КрымSOS» Алим Алиев готовы представить совместную работу – книгу «Мустафа Джемілєв. Незламний». Презентацию книги анонсировали на 17 марта.

«Мы сначала не думали, что это будет книга. Первая встреча (с Мустафой Джемилевым – КР) прошла сразу после начала военной операции на Донбассе, мы хотели опубликовать интервью, но позже к нам обратилось издательство, и мы решили написать не просто библиографическую книгу, но и рассказать, что происходит с Крымом и с самим Джемилевым с момента аннексии полуострова», – рассказала Крым.Реалии Мусаева-Боровик.

В книге представлены не только интервью с главным героем, авторы также показывают видение участников национального движения крымских татар и советских диссидентов,а также нынешнее положение в Крыму.

«Там идет две параллельные линии – жизнь Джемилева и жизнь полуострова, судьба крымских татар после аннексии. Есть и много информации о крымскотатарском национальном движении, о героях этого движения, о депортации и процессах над крымскими татарами. Книга дает представление об истории крымских татар», – добавила Мусаева-Боровик.

«Мустафа Джемілєв. Незламний» выходит на двух языках – русский и украинский, общий тираж составил 7 тысяч экземпляров, издательство «Виват».

Презентацию книги анонсировали на 17 марта, для широкого круга читателей книгу представят на международном фестивале «Книжный арсенал».

Мустафа Джемилев – крымский татарин, политический и общественный деятель периода СССР и Украины. Один из руководителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный, народный депутат Украины, с 20 августа 2014 уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.