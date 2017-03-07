Аксенов: женщины готовы были «защищать Крым» наравне с мужчинами

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что женщины наравне с мужчинами готовы были «защищать Крым» весной 2014 года. Об этом Аксенов заявил во время своего поздравления женщин с Международным женским днем.

«В 2014 году ваши мужчины, выходя на площадь, на баррикады, думали тоже о Вас – как защитить, не дать в обиду и сохранить наше достояние, нашу духовность и традиции. Наши женщины пришли вместе с нами в день, когда создавалось ополчение, и наравне с мужчинами готовы были защищать наш Крым», – заявил Аксенов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».