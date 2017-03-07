В Керчи задержали чиновника с наркотиками, администрацию города ждет медицинская проверка – СМИ

В Керчи сообщают о задержании работника городской администрации по подозрению в хранении наркотических средств. Местные СМИ утверждают, что речь идет о сотруднике управления муниципального контроля.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город» со ссылкой на начальника управления муниципального контроля Сергея Горькова, «сотрудник, у которого были найдены наркотические вещества, работал в управлении один год, по службе характеризовался положительно».

«То, что у него обнаружено, не связано с работой», – заявил Сергей Горьков.

Издание отмечает, что чиновника задержали 5 марта возле его подъезда, в тот же день был проведен обыск на рабочем месте задержанного, в городской администрации.

«Рупор» крымского правительства Крыма сайт «Крыминформ» сообщает, что глава подконтрольной Кремлю администрации Керчи Владимир Подлипенцев подтвердил информацию о задержании работника муниципалитета и заявил, что инициировал проведение проверки среди служащих городской администрации.

«На выходных, в нерабочее время, был задержан сотрудник муниципального контроля. Это уже второй случай у нас. Ранее, из-за употребления наркотиков, был задержан замглавы администрации Богдан Жорняк. Поэтому я провел сегодня совещание и сказал, что обеспечу объективность и своевременность прохождения муниципальными служащими медкомиссии, в частности, возьму под личный контроль прохождение освидетельствования у психиатра-нарколога», – сказал Подлипенцев.

Сайт «Керчь ФМ» сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что работника городской администрации задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

В 2016 году заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Керчи Богдан Жорняк был уволен после того как его задержали по подозрению в том, что он находился состоянии опьянения. Жорняк отказался от медицинского освидетельствования.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».