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Новости

Трамп раскритиковал Обаму из-за аннексии Крыма Россией

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп на своей странице в Твиттере раскритиковал предшественника Барака Обаму за поведение страны на международной арене и, в частности, упомянул об аннексии Россией Крыма.

«За восемь лет Россия «наехала» на президента Обаму, становилась все сильнее, отобрала Крым и добавила ракет. Слабак!» – написал Трамп.

Барак Обама на критику Трампа пока не отреагировал.

Президент США Дональд Трамп на этапе своей предвыборной кампании неоднократно критиковал Барака Обаму за мягкую, как он утверждал, внутреннюю и внешнюю политику государства. В феврале 2017 Трамп, реагируя на очередные опасения относительно возможного сближения новой администрации с Россией, напомнил, что Россия аннексировала Крым во время президентства Барака Обамы.

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