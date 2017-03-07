Трамп раскритиковал Обаму из-за аннексии Крыма Россией

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Твиттере раскритиковал предшественника Барака Обаму за поведение страны на международной арене и, в частности, упомянул об аннексии Россией Крыма.

«За восемь лет Россия «наехала» на президента Обаму, становилась все сильнее, отобрала Крым и добавила ракет. Слабак!» – написал Трамп.

Барак Обама на критику Трампа пока не отреагировал.

Президент США Дональд Трамп на этапе своей предвыборной кампании неоднократно критиковал Барака Обаму за мягкую, как он утверждал, внутреннюю и внешнюю политику государства. В феврале 2017 Трамп, реагируя на очередные опасения относительно возможного сближения новой администрации с Россией, напомнил, что Россия аннексировала Крым во время президентства Барака Обамы.