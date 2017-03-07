Суд в Гааге: Россия считает, что нет оснований для применения ограничительных мер

Российская сторона в процессе в Международном суде ООН в Гааге считает, что нет оснований для применения в отношении нее временных ограничительных мер, на которых настаивает Украина. Об этом на слушании в Международном суде в Гааге 7 марта заявил представитель России в суде Роман Колодкин.

«Россия полностью выполняет свои обязательства по обоим конвенциям. Мы не видим ни правовых, ни фактических оснований для таких мероприятий», – заявил Колодкин.

При этом он также отметил, что украинская сторона пытается «втянуть суд в отношения России и Украины, которые лежат вне юрисдикции суда».

Раньше в ходе слушаний в Международном суде ООН в Гааге представитель России Илья Рогачев отрицал, что Россия поставляет пророссийским боевикам на Донбассе оружие и снаряжение, заявив, что они находят вооружение в старых советских арсеналах, которые, в частности, расположены в шахтах.

В то же время украинская сторона назвала выступление российской стороны в суде ООН манипуляциями и ложью.

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданского населения в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не осуществляли подобных актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Президент Украины Петр Порошенко 7 марта заявил, что уверен в получении «быстрого решения» Международного суда ООН в порядке обеспечения иска Украины, чтобы остановить поставки российского оружия на неконтролируемые Киевом территории Донбасса и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.