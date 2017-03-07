Радио Крым.Реалии. Страшна ли Путину Гаага?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о ходе слушаний по украинскому иску к России в Международном суде ООН в Гааге. Какие аргументы приводят украинская и российская сторона в свою пользу? Какие последствия может иметь вердикт Международного суда ООН и есть ли возможность взыскать с России компенсацию за нанесенный ущерб? На эти вопросы ответят украинский юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» Станислав Батрин и доцент юридического факультета Московского государственного университета Глеб Богуш. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

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