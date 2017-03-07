Дадин заявил о намерении добиваться компенсации за уголовное преследование – адвокат

Оппозиционный российский активист Ильдар Дадин будет добиваться своей реабилитации и компенсации за незаконное уголовное преследование в суде. Об этом 7 марта заявила его адвокат Ксения Костромина.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. В декабре 2015 года Дадина приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в «неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий». Позднее срок заключения был сокращен до двух с половиной лет.

22 февраля 2017 года Верховный суд России постановил освободить Дадина, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право активиста на реабилитацию. 26 февраля Дадин вышел на свободу из колонии в Рубцовске и заявил о своем намерении "бороться с путинским режимом".