Две авиабомбы времен Второй мировой войны обезвредили в Крыму

Две фугасные авиационные бомбы весом по 50 кг времен Второй мировой войны обезвредили 7 марта в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Боеприпасы были обнаружены на открытой территории в четырех километрах от села Багерово Ленинского района. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ», – отметили в ведомстве.

В начале декабря прошлого года в Севастополе обезвредили пять авиабомб.