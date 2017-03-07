В США умер возможный соавтор депутата Артеменко плана по Крыму

Возможный соавтор украинского депутата Андрея Артеменко по «мирному плану» предприниматель Алекс Оронов умер в Соединенных Штатах при невыясненных обстоятельствах. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Андрей Артеменко.

Артеменко подчеркнул, что именно Оронов познакомил его с высокопоставленным представителем администрации американского президента Майклом Коэном.

В смерти 69-летнего бизнесмена Артеменко обвинил «американских журналистов».

По информации британского издания The Independent, в Украине Оронов руководил сельскохозяйственным бизнесом.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до отставки американского чиновника с этой должности. Этот план, в частности, предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

После этого лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от Андрея Артеменко сложить мандат из-за предложения по Крыму. Ляшко также отметил, что это «собственная позиция» депутата, она не соответствует позиции партии. Артеменко исключили из фракции партии Ляшко в Верховной Раде.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.

В Кремле в ответ на заявления Артеменко объявили, что считают аннексированный Крым «частью территории России», а дискуссии о будущем полуострова назвали неприемлемыми.