Часовню, где «мироточил» бюст Николая II, посетили свыше 1,2 тысяч человек – смотритель часовни

Не менее 1,2 тысячи жителей и гостей Крыма за три дня посетили часовню святых Царственных страстотерпцев в Симферополе после сообщения о мироточении бюста императора Николая II и нескольких икон. Об этом заявил смотритель часовни Алексей Воблый, сообщает ТАСС.

«Если до субботы в день в часовню приходило до 50 человек, то воскресенье было 500. Люди приезжали из Ялты, из Феодосии, больных, калек привозили», – заявил Воблый.

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская ранее заявила, что в аннексированном Россией Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго. По словам Поклонской, необычное явление было замечено в столетнюю годовщину отречения императора от престола. Теперь, говорит Поклонская, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

В то же время комиссия Крымской епархии не нашла следов мироточения на бюсте царя Николая II.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что члены партии «Единая Россия» недовольны публичными высказываниями Поклонской и рекомендовали в ближайшее время воздержаться от «медийной активности». Сама депутат эту информацию отвергла.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Первой ее инициативой на новом посту стало требование проверить еще не вышедший в прокат фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, картина оскорбляет религиозные чувства. Позднее в интервью на радио «Вести» Поклонская перепутала автора слов «Служить бы рад – прислуживаться тошно», чем вызвала негативную реакцию в социальных сетях.





