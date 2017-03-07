Кубок Федерации футбола АР Крым выиграла команда из Горностаевки

В Херсоне 7 марта завершен «Открытый Кубок Федерации футбола АР Крым 2017 года». Победителем стала команда «Мир» (Горностаевка), возрожденный на материковой Украине симферопольский клуб «Таврия» занял второе место.

«В турнире участвовали две команды Второй лиги с одной из них «Таврия» сыграла в ничью, другую команду – обыграла. По моему мнению, сейчас команда соответствует по уровню Второй лиге», – сказал в комментарии Крым.Реалии генеральный директор крымского клуба Алексей Кручер​.

Он также отметил, что поддержать любимую команду, на турнир приезжали ультрас из Симферополя.

«Мы получаем слова благодарности от болельщиков, впервые турнир был организован на высоком уровне, и обслуживали этот турнир арбитры Премьер-лиги», – сказал директор клуба и выразил надежду, что проведение Кубка станет ежегодным.

С 1 по 7 марта 2017 года в Херсоне проходил «Открытый Кубок федерации футбола АР Крым 2017 года». В соревновании приняли участие четыре команды: «Таврия» (Симферополь), «Энергия» (Новая Каховка), «Мир» (Горностаевка) и «Колос» из Хлебодаровки.

Кубок стал для ФК «Таврия» этапом подготовки ко второму кругу любительского Чемпионата Украины.

Начало второго круга чемпионата Украины среди любителей 2016-2017 года запланировано на первые выходные апреля (1-2 число). В стартовом матче второго круга «Таврия» примет МФК «Первомайск» из Николаевской области.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.