Сайт WikiLeaks обнародовал документы о киберразведке ЦРУ США

На сайте проекта WikiLeaks, который публикует, как утверждается, похищенные конфиденциальные и секретные электронные документы других государств или лиц, обнародовали, как там заявляют, тысячи документов о деятельности Центра кибернетической разведки Центрального разведывательного управления США. Об этом 7 марта сообщает Радіо Свобода.

Достоверность документов пока не подтверждена. В ЦРУ это комментировать отказались, но эксперты, которые уже начали анализировать утечку, говорят, что материалы кажутся настоящими.

В WikiLeaks заявили, что ЦРУ недавно утратило контроль за большим объемом своих хакерских инструментов и связанной с ними документации. Этот архив, заявили в проекте, уже некоторое время незаконно был у «правительственных хакеров» и подрядчиков США, один из которых и передал для публикации части этого архива.

Если опуликованная информация подтвердится, это станет очередным провалом спецслужб США в сохранености информации, которую время от времени похищают WikiLeaks или их сообщники.