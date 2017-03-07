Суд в Крыму отклонил аппеляцию свидетеля обысков у крымских татар в Бахчисарае

Суд в Крыму не удовлетворил апелляционную жалобу свидетелю обысков у крымских татар в Бахчисарае Осману Белялову, обвиняемому в участии в несанкционированной массовой акции. Об этом в группе «Крымская солидарность» в Фейсбуке написала крымская активистка Анна Богачева.

«Апелляционную жалобу суд не удовлетворил, оставив предыдущее решение без изменений», – написала Богачева.

В конце января Мировой суд в Бахчисарае присудил Осману Белялову штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщается, в настоящий момент по аналогичному обвинению административное наказание было назначено владельцу кафе Марлену Асанову и нескольким участникам, в том числе Энверу Шерфиеву.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».