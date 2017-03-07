В Крыму сообщили о задержании 20 мигрантов из Дагестана

В Крыму сообщили о задержании более 20 мигрантов на Керченской паромной переправе. Об этом 7 марта сообщили в пресс-служба «народного ополчения Крыма».

«6 марта в 16.30 на Керченской паромной переправе в порту «Крым» сотрудники Керченского отдела полка Народного ополчения Крыма совместно с полицией при досмотре рейсового автобуса Neoplan, следовавшего из Дагестана, под сумками с вещами выявили 22 граждан без документов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе «ополчения» добавили, что задержанные являются выходцами из Средней Азии. Мигранты не смогли объяснить. откуда и куда направляются. В настоящее время мигрантов задержали до выяснения обстоятельств.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».