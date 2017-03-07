Украина в суде ООН пытается выйти на более широкую повестку дня – эксперт

Украина в Международном суде ООН пытается через узкую юрисдикцию конвенций, которые предусматривает иск, выйти на более широкую политическую повестку дня. Об этом 7 марта в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал доцент юридического факультета Московского государственного университета Глеб Богуш.

«Как показывает практика спора Грузии с Россией, само по себе это решение вряд ли определит полностью то, что будет происходить в очень важном вопросе, а именно решение по юрисдикции. Это тот момент, который покажет вообще перспективы этого спора в дальнейшем... Юридические и политические цели Украины от заявления в Международный суд, конечно, более широкие, чем те две конвенции, о которых идет речь. Конвенции очень специализированные и задача их в том, чтобы разрешить показать воздействие большого общего спора, где очень много всяких аспектов. В своем роде, через игольное ушко этих конвенций выйти на более широкую повестку дня», – сказал Богуш.

Эксперт подчеркнул, что в этом споре возможности как Международного суда ООН, так и Украины, очень ограничены.

«К сожалению, Международный суд не обладает обязательной юрисдикцией, здесь постарались разные государства, в том числе, Советский союз. Международный суд может рассматривать только те дела, по которым государства согласились на эту юрисдикцию. Позиция России будет состоять в том, что в ходе всего слушания на разных стадиях те вопросы, которые ставит Украина, выходят за пределы той узкой юрисдикции, которая имеется...Здесь возможности Международного суда, как и Украины, очень ограничены», – резюмировал Богуш.

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Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданского населения в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не осуществляли подобных актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Украина представляет свои аргументы 6 и 8 марта, Россия – 7 и 9 марта.

Президент Украины Петр Порошенко 7 марта заявил, что уверен в получении «быстрого решения» Международного суда ООН в порядке обеспечения иска Украины, чтобы остановить поставки российского оружия на неконтролируемые Киевом территории Донбасса и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.