Радио Крым.Реалии. 8 марта: за что борются крымские женщины?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о Международном женском дне 8 марта и правах женщин на полуострове. Как в истории Крыма зарождалась традиция защиты прав женщин на полуострове? Какое нынешнее положение в сфере защиты прав женщин в Крыму? Как сегодня переосмысливается календарная дата 8 марта в Украине?

На эти вопросы ответит крымский историк Гульнара Абдулаева и заместитель координатора «КрымSOS» Евгения Андреюк. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org