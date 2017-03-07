В крымских горах спасли трех человек – МЧС Крыма

На плато Ай-Петри спасли трех человек. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе россиского главка МЧС по Крыму.

В ведомстве отмечают, что 6 марта поступило сообщение о том, что на плато горы Ай-Петри, «ниже 27 км а/д «Соколиное – Ялта», в снегу застрял автомобиль Skoda под управлением жительницы Москвы. В машине также находились еще двое жителей Ялты».

«По прибытии к месту происшествия при помощи такелажного оборудования и лебедки спасатели отбуксировали автомобиль из снежного заноса на дорожное полотно, после чего пассажиры смогли продолжить движение. В медицинской помощи никто из них не нуждался», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что поисково-спасательные работы проводились в ночное время суток и осложнялись неблагоприятными погодными условиями.

Спасатели напомнили жителям и гостям полуострова о необходимости соблюдать правила безопасности в горнолесной местности.