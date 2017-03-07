Климкин в Сенате США призвал усить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на слушаниях в подкомитете Сената США заявил, что в настоящее время не может быть и речи об ослаблении санкций в отношении России, он уверен, что санкции нужно только усиливать. Об этом 7 марта сообщает Радіо Свобода.

«С Россией нельзя заключать никаких новых соглашений, пока Москва не выполнит своих обязательств по Минским договоренностям», – сказал Климкин, выступая на слушании на тему «Политика и намерения России в отношении некоторых европейских стран» в подкомитете Сената по зарубежной помощи.

Украинский министр напомнил, что Кремль предпринял агрессивную политику экспансии и ежедневно ведет гибридную войну против мирных стран с помощью таких инструментов, как пропагандистский телеканал RT.

Он также добавил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с США.

Кроме главы МИД Украины, на слушании выступают также послы ряда стран Восточной Европы: Польши, Грузии, стран Балтии.

Вечером 7 марта Павел Климкин встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и после встречи заявил, что украинский вопрос «остается фундаментально важным для США».

Министр не привел деталей переговоров, но рассказал, что говорил с Тиллерсоном об агрессии России против Украины, и подчеркнул, что ни о каком «обмене» Украины в контексте отношений новой администрации США с Россией не говорится.

В МИД Украины сообщили, что Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне с Климкиным подчеркнул, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против России останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма. Собеседники также договорились работать над подготовкой встречи между президентами Украины и США, говорилось в сообщении.

Государственный департамент США пока не комментировал встречи Тиллерсона и Климкина.