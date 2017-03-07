Украина может доказать вину России в Международном суде – юрист

Украина имеет всю доказательную и правовую базу для того, чтобы в Международном суде ООН опровергнуть позицию России. Об этом 7 марта в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал украинский юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» Станислав Батрин.

«Есть вся доказательная база, есть все рычаги правового характера для того, чтобы доказать, что вопрос юрисдикции на сегодня не стоит на повестке дня. Второй вопрос относительно позиции России. То, что мы уже слышим – это уже известно даже с выступления дипломата на заседаниях ООН, это ожидаемая позиция. Украина на протяжении трех лет собирала доказательства военного присутствия, терроризма, доказательства нарушения конвенции о расовой дискриминации», – заявил Батрин.

Юрист добавил, что Россия сама некоторыми своими действиями внутри страны подтверждает свою вину. Специалист привел пример аннексии Крыма и запрет там Меджлиса крымскотатарского народа.

«Есть дополнительные сведения о том, что и Россия своими действиями признала фактически вину, свои действия. Насчет Крыма – этот вопрос был легализирован Россией через внутренние нормативные акты, мы видим решения судов, которые фактически запрещают Меджлис в Крыму. Здесь ситуация намного серьезнее, чем было по Грузии. Более чем 45 нот МИДа Украины, более пяти раундов переговоров по обеим конвенциям. Это уже весомый аргумент в том, что дело будет заслушано», – отметил Батрин.

Юрист добавил, что вероятность отказа России исполнять решение Международного суда высока, но «таким образом она покажет, что не уважает другие страны и суверенные права».

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F311197932&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Украина просит Международный суд о временных мерах на время рассмотрения дела. Среди таких мер – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданского населения в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не осуществляли подобных актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Украина представляет свои аргументы 6 и 8 марта, Россия – 7 и 9 марта.

Президент Украины Петр Порошенко 7 марта заявил, что уверен в получении «быстрого решения» Международного суда ООН в порядке обеспечения иска Украины, чтобы остановить поставки российского оружия на неконтролируемые Киевом территории Донбасса и снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.