Мастер песочной анимации Симонова нарисовала позравление с 8 Марта

Крымская художница, мастер песочной анимации Ксения Симонова подготовила поздравление к Международному женскому дню. В своей новой анимации она выразила благодарность всем матерям мира. Об этом сообщает пресс-служба художницы.

«Мне просто очень-очень захотелось сказать «Спасибо», как ребенку и как маме… Только сейчас, когда у меня растут сыновья, я могу попытаться осознать в полной мере тяжелый труд моей мамы и других мамочек. За это низкий поклон всем мамам. Надеюсь, мое песочное поздравление их порадует! С Днем Всех Мам!» – сказала художница.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Україна має талант-2009», финалистка российского телеконкурса «Минута славы-2010». В 2010 году получила звание «Заслуженный художник Автономной Республики Крым», в 2013 году – «Заслуженный деятель искусств Украины».