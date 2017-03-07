В Крыму задержали таможенника, обвиняемого в получении взятки

В Крыму задержали таможенника, которого обвиняют в получении взятки. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе россйского управления Следкома по Крыму.

«16 февраля 2017 года обвиняемый, зная, что гражданин, управляющий автомобилем, не имеет права пересекать таможенную границу, за денежное вознаграждение в размере 200 долларов США обеспечил ему незаконный беспрепятственный выезд на территорию (материковой) Украины», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».