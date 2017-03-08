Заболеваемость ОРВИ в Севастополе снизилась на 23 процента – Роспотребнадзор

За период с 27 февраля по 5 марта заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией в Севастополе сократилась на 23,8 процента. Об этом сообщает крымское управление Роспотребнадзора.

«В сравнении с прошлой неделей – заболеваемость ОРВИ снизилась на 23,8%. Процент госпитализации больных с диагнозами ОРВИ составил 7,3% от всех обратившихся. 79% из числа заболевших – дети и подростки до 17 лет. Наиболее высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрируется в возрастах от 3 до 6 лет», – сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, за минувшую неделю в лечебно-профилактические организации города обратилось 1511 человек, заболевших ОРВИ. Случаи заболевания гриппом не зафиксированы.

Роспотребнадзор сообщает, что по всему Крыму уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 29,1 процента.