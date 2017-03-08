Глава ЦИК России поддержала перенос президентских выборов на 18 мая

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова поддержала идею переноса выборов президента в 2018 году на неделю позже – с 11 на 18 марта. Об этом глава ЦИК сообщила агентству РИА Новости.

«Я также поддерживаю идею о переносе президентских выборов на неделю позже – с 11 на 18 марта, в соответствии с теми поправками, которые внесены в Думу, поскольку для избирательных комиссий – чем позже будут проходить выборы, тем лучше», – сказала Памфилова.

По ее словам, объявление выборов должно произойти примерно в начале декабря 2017 года.

«Конец декабря и начало января, когда люди готовятся к Новому году и празднуют Новый год, это, фактически, мертвый сезон для политики. Поэтому перенос выборов даже на неделю увеличивает активную фазу выборов и позволяет избирательным комиссиям лучше организационно подготовиться», – заявила глава ЦИК.

Ранее 7 марта первый зампред профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов высказал уверенность, что Госдума примет закон с поправками в избирательное законодательство, согласно которому выборы президента России в 2018 году будут перенесены на третье воскресенье марта.

В следующем году это будет 18 марта – день подписания договора «О принятии в состав России Крыма и Севастополя».